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Архив - Донецкая область

Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности

25.07.2019 11:08
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Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" нарушили устойчивый режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе.

В течение минувших суток, 24 июля, гибридная армия Российской Федерации и ее наемники в рядах "Л/ДНР" придерживались устойчивого режима прекращения огня. Отмечается, что не было зафиксировано потерь с украинской стороны.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Однако с начала текущих суток 25 июля террористы "Л/ДНР" нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций ВСУ возле Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - указано в сообщении штаба. Более того, в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.



Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
 
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