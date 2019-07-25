Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе

25.07.2019 17:42

Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский в интервью украинским СМИ сообщил о продвижении ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе.

В частности, Сырский отметил:

«С начала ООС наши воины в районе ряда населенных пунктов продвинулись вперед, не сдав противнику контролируемых территорий, передает donpress.com.

С мая мы, по возможности, продолжаем занимать позиции, которые по тем или иным причинам оставляет противник, улучшаем тактическое положение, зачищаем территорию от мин и других опасных предметов, оставленных НВФ.

Сейчас уделяем много внимания фортификационном и инженерному оборудованию позиций, ведь это один из самых эффективных способов сохранить жизни людей и дать надежный шанс победить в бою».