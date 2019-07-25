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Архив - Донецкая область

«Машин много, пропуск медленный»: в соцсети показали кадры очереди на «Каргиле». ВИДЕО

25.07.2019 13:10
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«Машин много, пропуск медленный»: в соцсети показали кадры очереди на «Каргиле». ВИДЕО

Сегодня утром на подконтрольных НВФ пунктах пропуска собрались большие очереди, при этом пропуск довольно медленный.

Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, передает donpress.com.

В Горловке на Бахмутском направлении с вечера проехали не все, поэтому уже с утра в сторону Украины большие очереди, при этом на украинских КПВВ сразу на проверку:

«Тут полная жесть, очередь за туалетом»

«Украина, майорск, в сторону донецка-сразу на проверку»

«Машин много, вчера не все проехали»

На Марьинском направлении, на КПП «Каргилл» очень много людей, как в основной, так и в льготной очереди:

«Каргил в Украину основная ~140 льгота ~90. С 8−10 основа стоит льготу раз протянули на 3. В Донецк на Каргиле — Машин 30 было час назад и половина льготы»

На пункте пропуска Еленовка, на Мариупольском направлении до 07:00 был быстрый пропуск, потом ситуация изменилась и пользователи сообщают, то члены НВФ пропускают по 1−2 машины в 20−30 мнут:

«Основная — до 3го туалета
Льгота — до 2го туалета»

«До 7:00 было хорошо. Сейчас черепашьим ходом по 1−2 машины раз в 20−30 минут»

На Мариупольском направлении, в сторону Мариуполя отмечается медленное движение:

«8:00 Выехали из Донецка в 4;00, сейчас стоим в камышах… движение есть, но медленно»

«Приехали на бп в 7.40. Авто движутся 10 машин (6 основная и 4 льгота) раз в 10 мин»

«Всего авто было примерно 140 основной и 40 льготы»



Теги: Донбасс, льгота, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, НВФ
 
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