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Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса
Основными проблемами на КПВВ в Донецкой области является отсутствие надлежащего уровня медицинской помощи и частные перевозчики.
Об этом сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский, передает donpress.com.
Так, он отметил:
«Сейчас домедицинскую помощь оказывают неправительственные международные организации, которые в любой момент могут прекратить свою деятельность. Поскольку каждый день через эти пункты проходят десятки тысяч людей, необходимо создавать там фельдшерские пункты».
В то же время, второй серьезной проблемой являются частные перевозчики, которые настойчиво заставляют людей во время прохода через КПВВ пользоваться их услугами. Лиснянский добавил:
«Это какая-то транспортная мафия. Подходят к старикам и настойчиво „рекомендуют“ воспользоваться их услугами».
Теги: Донбасс, транспорт, мафия, медицина, КПВВ, проблемы, перевозчики
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