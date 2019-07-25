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Обстановка на КПВВ: На «Марьинке» нет машин
25.07.2019 10:29
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 46,8 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:
«Марьинка» — 9990 человек и 1505 транспортных средств;
«Майорское» — 11 660 человек и 1250 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8435 человек и 1335 транспортных средств;
«Гнутово» — 4645 человек и 975 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 025 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 40/30;
«Марьинка» — 0/0;
«Новотроицкое» — 20/70;
«Гнутово» — 20/20.
Теги: Донбасс, Марьинка, транспорт, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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