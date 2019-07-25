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Архив - Донецкая область

Под Горловкой российская мина убила пенсионерку - террористы путаются в показаниях

25.07.2019 19:42
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Под Горловкой российская мина убила пенсионерку - террористы путаются в показаниях

В оккупированном поселке Зайцево на российской мине подорвалась пенсионерка. Она не выжила.

Внимание на трагедию обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

61-летняя женщина подорвалась на мине в четверг, 25 июля, в Зайцево, что рядом с оккупированной Горловкой. От полученных травм она скончалась.

Сепаратистские ресурсы, что примечательно, путались в показаниях об инциденте. Так, по их данным, женщина нарвалась на мину то в буферной зоне и ее не могут достать, то на растяжке у ворот собственного дома, то в своем же огороде.

Последнюю версию взяли за основную главари "ДНР". Чтобы как-то оправдаться за мины в огородах гражданских, террористы приплели к истории вездесущих "украинских диверсантов". Однако в эту версию мало кто верит.



Теги: Россия, Донбасс, война, пенсионер, Горловка, мина, ДНР, соцсети, Зайцево, диверсанты
 
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