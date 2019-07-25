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«Свое мы отмитинговали»: Ходаковский отреагировал на подготовку митинга в Донецке
Экс-командир подразделения НВФ батальона «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети раскритиковал проведение «митинга с обращением к президенту РФ с просьбой признать выбор Донбасса» в неподконтрольном Украине Донецке. Сегодня утром он опубликовал пост, который позже удалил, однако. российский пропагандист Роман Манекин сделал скрин поста и опубликлвал его, пишет ДонПресс.
Так, в своей утренней публикации Ходаковский отметил:
«Ребята задают вопросы — участвовать, не участвовать. Мое мнение такое: поскольку, как говорят организаторы, митинг согласован руководством Республики и представляет из себя первое за последние годы не одэдээровское мероприятие, разрешенное Пушилиным официально, — участие в нем не будет являться чем-то противоправным и ответственности за участие в нем вы нести не будете. Поэтому принимайте решение самостоятельно и экипируйтесь в зависимости от погодных условий. А мы в это время постоим на страже рубежей — свое мы отмитинговали в четырнадцатом и в очередной раз свое теперь уже давнее решение подтвердим делом, — это тоже легальная и официально разрешенная акция.»
Чуть позже, после удаления поста, Ходаковский написал еще одну публикацию. в которой сообщил, что он участвовать в митинге не планирует:
«Я удалил утреннюю запись по поводу митинга, поскольку призыва приходить на митинг в ней не содержалось, но содержалось четкое указание на то, что мы, люди, занятые практической стороной жизни, в политических акциях, в тонкости организации которых нас не посвящали по существующей практике держать военных за пушечное мясо, участвовать не планируем. При этом отдельные организаторы митинга позволили себе по-своему интерпретировать мои слова, — что я нахожу неприемлемым. Если организаторы акции, зная о моем нахождении в Донецке и зная меня лично, решили проигнорировать возможность обсудить со мной этот вопрос, но, тем не менее, не проигнорировали возможность использовать мое имя, чтобы усилить агитацию — это говорит о них не лучшим образом».
Теги: Донецк, Донбасс, митинг, Александр Ходаковский
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