Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ

25.07.2019 11:32

До начала очередного перемирия на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили большое число военной техники и около 20 членов НВФ, а также ранили еще более сотни «военных ЛДНР».

Об этом сообщил украинский активист и волонтер Роман Доник, передает donpress.com.

Так, на своей странице в соцсети он сообщил, что противник готовил провокацию и проводил сосредоточение техники, артиллерии и личного состава, однако, ВСУ сработали на опережение:

«Сейчас уже есть подтвержденные данные по уничтоженной технике противника. И судя по цифрам, они реально готовили какую-то гадость. Были уничтожены 22−25 военных грузовиков (красиво стали, кучно и попали то ли в бочку с топливом, то ли в заправщик), 2 бэхи, 2 МТЛБ и затесавшаяся „стрела 10“. Что там было прицеплено к машинам тоже пока уточняется. По живой силе точных данных нет, но россияне на своих ресурсах, по горячим следам, писали, что около 20 убитых и около 150 раненых (!!!) „мирных жителей“».