В «ДНР» назвали среднюю пенсию и число получателей минимальной

25.07.2019 17:06

В «ДНР» получают пенсии 668,5 тыс. человек, из них после проведенного в июле перерасчета получателей минимальной пенсии осталось 12% от общего количества пенсионеров или 80 тыс. человек. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявила «председатель пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова, пишут Донецкие новости.

По ее словам, в первом полугодии 2019 года в «ДНР» на выплату пенсий потратили 20,1 млрд руб. (8,2 млрд грн по курсу местного банка на 25.07.2019), а за аналогичный период 2018 года – 17,7 млрд руб. (7,2 млрд грн).

«Повышение коснулось в первую очередь получателей пенсий, у которых размер пенсионных выплат не достигал 4 тыс. руб. (1 626 грн, – прим. ред.). В результате порядка 379 тыс. пенсионеров получили доплату к минимальному размеру пенсионной выплаты в размере до 805 руб. 60 коп. (327,5 грн, – прим. ред.)», – заявила Сагайдакова.

«Средний размер пенсионной выплаты на 1 июля 2019 года в сравнении с началом года увеличился на 1226 руб. (498 грн, – прим. ред.)», – утверждает «глава пенсионного фонда ДНР».

Отмечается, что теперь в «ДНР» средний размер пенсии составляет 6145 руб. (2498 грн), а доплату к пенсии получили 550 тыс. человек.

В «ДНР» также заявили, что «пенсионный фонд» разработал новое программное обеспечение, которое позволяет проводит перерасчет выплат автоматически.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 1 июля повышены пенсии, минимальной размер которой теперь составляет 4 000 руб. (1 626 грн), ранее – 3 400 руб. (1 382 грн). Также с 1 июля на 20% повышены оклады «государственным гражданским служащим и сотрудникам МЧС». Местные жители жалуются, что после данного повышения в «республике» автоматически выросли цены на продукты питания, товары, услуги.