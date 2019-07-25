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В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат
В «ДНР» заявили, что доплату к «пенсии» получили 550 тысяч человек, а число тех, кто до сих пор получает минимальную выплату, составляет 80 тысяч человек (12% от общего числа пенсионеров).
Такие данные озвучила «председатель пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова в эфире одного из местных телеканалов, передает donpress.com.
Сегодня в ОРДО получают «пенсии» 668,5 тысяч человек. Как сообщалось ранее, так называемое «правительство ДНР» распорядилось увеличить «пенсионные выплаты» с 1 июля до 4 000 руб. [до этого минимум составлял 3 400 руб.]. Также с 1 июля на 20% были увеличены оклады «госслужащим и сотрудникам МЧС».
«Повышение коснулось в первую очередь получателей пенсий, у которых размер пенсионных выплат не достигал 4 000 руб. В результате порядка 379 тыс. пенсионеров получили доплату к минимальной сумме пенсионной выплаты в размере до 805 руб. 60 коп.» — сообщила Сагайдакова.
Она утверждает, что средний размер «пенсионной выплаты» на 1 июля 2019 года по сравнению с началом года увеличился на 1226 руб. Таким образом, средний размер «пенсий» в «ДНР» составил 6145 руб., а доплату в общей сложности получили 550 тыс. человек.
В тоже время, местные жители отметили резкий рост цен на продукты питания и прочие товары, который произошел сразу после повышения «пенсий» в «республике».
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, рост цен, продукты, увеличение, ДНР, пенсии
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