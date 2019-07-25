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Архив - Донецкая область

Возле КПВВ "Марьинка" боевики похитили мужчину

25.07.2019 18:18
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Возле КПВВ "Марьинка" боевики похитили мужчину

Боевики "ДНР" похитили мужчину на своем блокпосту недалеко от КПВВ "Марьинка". Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает агентство "Українські національні новини".
О похищении сообщил отец потерпевшего. Мужчина заявил, что его 28-летнего сына боевики задержали на блокпосту "Каргилл". По словам мужчины, сына удерживают в помещении следственного изолятора Донецка.
Начато расследование по уголовному производству, открытому по ст. 146 УК (незаконное лишение свободы).



Теги: Донбасс, мужчина, Марьинка, похищение, боевики, КПВВ
 
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