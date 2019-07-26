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«На Каргиле пропуск 1 авто в час, люди уезжают на другие КПП»: соцсети о ситуации на блокпостах ОРДО
Сегодня утром на подконтрольных НВФ блокпостах Донецкой области собрались большие очереди на Бахмутском и Марьинском направлениях.
Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, передает donpress.com.
В Горловке на Бахмутском направлении много машин, так на 09:45 здесь собралось около 170 авто и 450 человек пешей очереди:
«В 6 утра было до туалета — пешая очередь в Украину, машин очень много»
«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.45 на пункте пропуска 170 автомобилей, 35 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди»
В то же время на Марьинском направлении, на КПП «Каргилл» с утра огромные очереди, а движения практически нет. Очевидцы отмечают, что за час очередь продвинулась всего на 1 автомобиль, некоторые уезажают на другие пункты пропуска:
«Каргил на въезд в Донецк 35 авто. Каргил из Донецка Очередь высоко на мосту»
«Каргил в Украину — если культурно, то Ж**А. Муж стоял с 4,00 на середине моста, до 7,30 продвинулись на 6 машин, льгота почти сравнялась с общей очередью. Уехал.»
«Каргил в Украину. Родители стоят на ДНР с 4.30 на мосту. Движения почти нет»
«Общая очередь, за час продвинулись на 1 машину»
На пункте пропуска Еленовка, на Мариупольском направлении с утра не слишком много машин:
«На Еленовке в Мариуполь льгота 46 машин»
На Мариупольском направлении, в сторону Мариуполя каждые 15 минут двигаются 4−6 авто основной очереди:
«машин в Украину до магазина, каждые 15 мин подвижка 4−6 машин основной очереди»
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, Мариуполь, транспорт, блокпост, КПП, соцсети, очереди, НВФ
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