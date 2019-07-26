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Архив - Донецкая область

На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами

26.07.2019 10:31
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На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами

На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены железнодорожные составы с неизвестными грузами, в том числе и двигающиеся в направлении границы с РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«23 июля, в 01:28, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал поезд (состоящий из 23 вагонов-цистерн и 13 открытых грузовых вагонов), который стоял на железнодорожной станции в н. п. Квашино (неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Донецка). В тот же день, в 01:46, БПЛА вновь зафиксировал поезд, двигавшийся в юго-восточном направлении, недалеко от н. п. Выселки (72 км к юго-востоку от Донецка) в направлении границы с Российской Федерацией».



Теги: Донецк, Донбасс, поезд, граница, цистерна, вагон, ОБСЕ, беспилотник, грузы, РФ
 
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