- На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами10:31
- Противник открыл огонь из гранатомета: ранен боец ВСУ10:09
- Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР09:48
- Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец07:49
- На Донетчине найден тайник с боеприпасами22:13
- Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились20:39
- В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат20:19
- Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса20:01
- Под Горловкой российская мина убила пенсионерку - террористы путаются в показаниях19:42
- Возле КПВВ "Марьинка" боевики похитили мужчину18:18
На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами
На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены железнодорожные составы с неизвестными грузами, в том числе и двигающиеся в направлении границы с РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«23 июля, в 01:28, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал поезд (состоящий из 23 вагонов-цистерн и 13 открытых грузовых вагонов), который стоял на железнодорожной станции в н. п. Квашино (неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Донецка). В тот же день, в 01:46, БПЛА вновь зафиксировал поезд, двигавшийся в юго-восточном направлении, недалеко от н. п. Выселки (72 км к юго-востоку от Донецка) в направлении границы с Российской Федерацией».
Теги: Донецк, Донбасс, поезд, граница, цистерна, вагон, ОБСЕ, беспилотник, грузы, РФ
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Боевики «ЛНР» в н.п. Суходольск ночью перегружают грузы из вагонов в военные грузовики
- В Суходольске и Новосемейкино замечены вагоны и цистерны с неизвестными грузами
- Увеличилось число тентованных грузовиков с неизвестными грузами выезжающих через «Гуково» и «Донецк»
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» проезжает больше грузовиков и цистерн с топливом
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ
- На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами10:31
- Противник открыл огонь из гранатомета: ранен боец ВСУ10:09
- Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР09:48
- Боевики «ЛНР» роют новые траншеи и к ним из РФ заезжает гусеничная техника08:50
- На Луганской ТЭС дефицит топлива: введут график отключений электричества08:32
- Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец07:49
- На Донетчине найден тайник с боеприпасами22:13
- В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина21:02
- Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились20:39
- В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат20:19
- На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами10:31
- Противник открыл огонь из гранатомета: ранен боец ВСУ10:09
- Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР09:48
- Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров09:31
- "ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем09:11
- Боевики «ЛНР» роют новые траншеи и к ним из РФ заезжает гусеничная техника08:50
- На Луганской ТЭС дефицит топлива: введут график отключений электричества08:32
- Гороскоп на 26 июля: Львы будут лидерами, а Девам придется действовать нестандартно08:10
- Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец07:49
- Бойца АТО избил сепаратист прямо в сердце Украины: хочется выть от злости07:28
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Готовьтесь к новым холодам: синоптик дала свежий прогноз на конец июля
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну