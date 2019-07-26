Один из главарей ОРЛО пообещал офицеру ВСУ «прокатиться на танке по Крещатику»

26.07.2019 11:52

Офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» на своей странице в соцсети устроил перепалку со спикером членов НВФ «ЛНР» Андреем Марочко.

Об этом он сообщил в своей публикации, передает donpress.com.

Штефан отметил, что Марочко зацепила публикация, в которой украинский военный больно обратив внимание на новый статус члена НВФ, назвав его «гражданским». Марочко пообещал в комментариях «прокатиться на танке по Крещатику». На это Штефан ответил:

«Приезжай, прокачу с ветерком 24 августа «.

Марочко пригрозил прихватить с собой в Киев членов НВФ «народной милиции ЛНР». Штефан добавил:

«Конечно же, бери! Места всем хватит».

После этого ответа представитель ОРЛО прекратил диалог.