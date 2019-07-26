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Оккупанты требуют ускорить операцию «паспортизация ОРДЛО»
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированном Донбассе требуют от местных жителей, которые сотрудничают с российскими оккупационными войсками, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает from-ua.
"Российские оккупационные администрации на временно оfrom-uaккупированной территории в Донецкой и Луганской областях требуют от местных жителей, которые сотрудничают с российскими оккупационными войсками, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства", - сказал Гуцуляк.
Также, по данным разведки, региональным управлением по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области введен усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта с целью предотвращения проникновения на территорию России преступников с опытом боевых действий. Как следствие, возросло количество отказов в предоставлении российского гражданства, в том числе военнослужащим из состава подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
"При этом, в отдельных подразделениях российских оккупационных войск определенная часть военнослужащих, которые не принимали участие в боевых действиях, проходя службу в тыловых подразделениях, отказывается от оформления российского гражданства, рассчитывая на сохранение возможности выезда на территорию, подконтрольную украинской власти", - рассказал Гуцуляк.
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ № 183, согласно которому возможность стать россиянами по упрощенной процедуре получили люди, "которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Этот документ был направлен на жителей так называемых "Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)".
17 июля Путин расширил действие указа о паспортизации Донбасса на весь регион.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, оккупанты, ОРДЛО
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