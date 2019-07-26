- На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами12:21
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: На КПВВ «Новотроицкое» много машин11:08
- Перемирие на Донбассе трещит по швам: боец ВСУ стал жертвой нападения оккупантов РФ10:52
- Противник открыл огонь из гранатомета: ранен боец ВСУ10:09
- Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР09:48
- Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец07:49
- На Донетчине найден тайник с боеприпасами22:13
- Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились20:39
- В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат20:19
- Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса20:01
Перемирие на Донбассе трещит по швам: боец ВСУ стал жертвой нападения оккупантов РФ
В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные надежно контролируют боевиков на линии соприкосновения в Донбассе, придерживаясь условий прекращения огня.
В ходе текущих суток, 26 июля, по состоянию на 7 утра бандформирования Российской Федерации и ее наемники придерживались режима тишины, передает "Диалог.UA".
Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. "От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении. Тем не менее, в течение минувших суток, 25 июля, террористы "Л/ДНР" нарушили запрет на использование любого оружия. Инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где оккупанты РФ обстреляли позиций Объединенных сил в районе Причепиловки. Враг бил из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Более того, жертвой вражеского обстрела стал один военнослужащий ВСУ, получивший ранения.
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, РФ, ООС
- Оккупант не оправится: в Сети рассказали о реальных потерях "Л/ДНР" на Донбассе
- «Гибнет цвет Новороссии»: боевики жалуются на огромные потери в Донбассе
- Украина продолжает терять своих защитников на Донбассе: оккупанты РФ убили одного воина ВСУ, трое ранены
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной
- Гибридная армия РФ поплатилась за атаки в зоне ООС: двое террористов ликвидированы, трое были ранены
- Армия РФ считает "200-х" и "300-х" после мощной контратаки ВСУ на оккупированном Донбассе
- На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами12:21
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: На КПВВ «Новотроицкое» много машин11:08
- Перемирие на Донбассе трещит по швам: боец ВСУ стал жертвой нападения оккупантов РФ10:52
- Противник открыл огонь из гранатомета: ранен боец ВСУ10:09
- Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР09:48
- Боевики «ЛНР» роют новые траншеи и к ним из РФ заезжает гусеничная техника08:50
- На Луганской ТЭС дефицит топлива: введут график отключений электричества08:32
- Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец07:49
- На Донетчине найден тайник с боеприпасами22:13
- В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина21:02
- На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами12:21
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: На КПВВ «Новотроицкое» много машин11:08
- Перемирие на Донбассе трещит по швам: боец ВСУ стал жертвой нападения оккупантов РФ10:52
- Снова дожди и грозы. Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды10:49
- Противник открыл огонь из гранатомета: ранен боец ВСУ10:09
- Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР09:48
- Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров09:31
- "ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем09:11
- Боевики «ЛНР» роют новые траншеи и к ним из РФ заезжает гусеничная техника08:50
- На Луганской ТЭС дефицит топлива: введут график отключений электричества08:32
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Готовьтесь к новым холодам: синоптик дала свежий прогноз на конец июля
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера
- Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе