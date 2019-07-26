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Перемирие на Донбассе трещит по швам: боец ВСУ стал жертвой нападения оккупантов РФ

26.07.2019 10:52
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Перемирие на Донбассе трещит по швам: боец ВСУ стал жертвой нападения оккупантов РФ

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные надежно контролируют боевиков на линии соприкосновения в Донбассе, придерживаясь условий прекращения огня.

В ходе текущих суток, 26 июля, по состоянию на 7 утра бандформирования Российской Федерации и ее наемники придерживались режима тишины, передает "Диалог.UA".

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. "От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении. Тем не менее, в течение минувших суток, 25 июля, террористы "Л/ДНР" нарушили запрет на использование любого оружия. Инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где оккупанты РФ обстреляли позиций Объединенных сил в районе Причепиловки. Враг бил из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Более того, жертвой вражеского обстрела стал один военнослужащий ВСУ, получивший ранения.



Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, РФ, ООС
 
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