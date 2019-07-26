Прилепин объяснил, почему ВСУ не «зачистят» Донбасс за два дня

26.07.2019 16:02

Российский писатель, воевавший на стороне членов НВФ на Донбассе Захар Прилепин заявил, что ОРДЛО, якобы «является юридически не оформленной территорией России».

Об этом он сообщил на фестивале «Традиция» в Подмосковье, передает donpress.com.

Так. Прилепин отметил:

«По факту это территория России, просто юридически не оформленная. Там все уже русское, все учатся по русским учебникам, говорят на русском языке, хотя никто не запрещает никакой другой язык, университеты российского образца и паспорта признаны».

По его словам, в Донбассе «в ежедневном режиме происходят военные действия, столкновения, смертоубийства» и это стало «формой жизни»:

«Люди, которые посещают Донецк, слышат канонаду на окраинах города, работу артиллерии. В сам город за исключением его окраин ничего не прилетает уже на протяжении двух лет. Огромное количество людей, которые вернулись из России или Украины обратно в Донецк, войны никогда не видели. Есть огромные территории за Донецком, на которых люди просто живут. Для них война закончилась».

Также, Прилепин добавил, что боевые действия ведутся на передовых, в прифронтовой зоне, где действительно гибнет мирное население:

«С украинской стороны постоянно подгоняют бронетехнику, гонят боеприпасы в огромных количествах. Там огромная армия. У нас в ДНР 26 тысяч человек, с той стороны — порядка 80−90 тысяч человек, преимущество почти в три раза. Но все разглагольствования с той стороны, что они за два дня могут зачистить Донбасс и выйти к Ростову — это фигня. Не верьте. Там гораздо более низкие мотивации и другие причины, которые не позволят Донбасс захватить».

При этом он пригласил россиян посмотреть на «чистый, зеленый, цветущий город», в котором «люди могут жить, не впадая в депрессию в ситуации, куда более нервозной, чем во многих других места.