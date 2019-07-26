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Пушилин установил в ОРДО «день конституции»
26.07.2019 21:20
Глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» об установлении памятной даты — «дня конституции республики».
Соответствующий «документ» опубликован на сайте Пушилина, передает donpress.com.
«Праздник» будет отмечаться 14 мая.
Теги: Донбасс, праздник, дата, сайт, указ, День Конституции, ДНР, Пушилин, ОРДО
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