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Архив - Донецкая область

Пушилин установил в ОРДО «день конституции»

26.07.2019 21:20
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Пушилин установил в ОРДО «день конституции»

Глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» об установлении памятной даты — «дня конституции республики».

Соответствующий «документ» опубликован на сайте Пушилина, передает donpress.com.

«Праздник» будет отмечаться 14 мая.



Теги: Донбасс, праздник, дата, сайт, указ, День Конституции, ДНР, Пушилин, ОРДО
 
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