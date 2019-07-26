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Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: На КПВВ «Новотроицкое» много машин
26.07.2019 11:08
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 50 000 человек и 5,6 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 12 375 человек и 1350 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 295 человек и 1575 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9390 человек и 1490 транспортных средств;
«Гнутово» — 5360 человек и 1136 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 615 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/60;
«Марьинка» — 0/60;
«Новотроицкое» — 20/70;
«Гнутово» — 20/20.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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