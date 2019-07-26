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Архив - Донецкая область

В Азовском море возле Мариуполя российские корабли устраивают провокации

26.07.2019 14:14
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В Азовском море возле Мариуполя российские корабли устраивают провокации

В Азовском море корабли ФСБ РФ в течение двух дней с наступлением темноты устраивают провокации.
Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
«В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21.00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление», - говорится в сообщении.
По данным штаба, со стороны одного из распознанных кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут.
Отмечается, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано.
«Принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала», - сообщили в штабе ООС.
О данном факте уведомили территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.



Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, Мариуполь, корабли, провокации
 
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