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Архив - Донецкая область

В Донецке во время движения загорелся троллейбус

26.07.2019 15:00
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В Донецке во время движения загорелся троллейбус

Сегодня во временно оккупированном Донецке во время движения загорелся троллейбус.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 26 июля 2019 года, во временно оккупированном Донецке во время движения загорелся троллейбус, следовавший по маршруту № 17 «Пл. Свободы — пр-т Панфилова». Источники сообщают, что троллейбус внезапно воспламенился.

К счастью, люди не пострадали. В троллейбусе в результате пожара уничтожена обшивка потолка на площади 1 м2, 1 пассажирское сиденье.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, троллейбус, возгорание, пострадавшие
 
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