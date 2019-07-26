В Донецке во время движения загорелся троллейбус

26.07.2019 15:00

Сегодня во временно оккупированном Донецке во время движения загорелся троллейбус.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 26 июля 2019 года, во временно оккупированном Донецке во время движения загорелся троллейбус, следовавший по маршруту № 17 «Пл. Свободы — пр-т Панфилова». Источники сообщают, что троллейбус внезапно воспламенился.

К счастью, люди не пострадали. В троллейбусе в результате пожара уничтожена обшивка потолка на площади 1 м2, 1 пассажирское сиденье.