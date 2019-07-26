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Архив - Донецкая область

В Макеевке горела многоэтажка, есть жертвы

26.07.2019 12:05
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В Макеевке горела многоэтажка, есть жертвы

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в результате пожара в квартире многоэтажного здания погибли два человека. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
Отмечается, что ЧП произошло сегодня в Горняцком районе города. «Макеевка, Горняцкий р-н, ул. Лебедева, квартира на первом этаже девятиэтажного дома – пожар, в результате которого погибли два человека: 1957 года рождения и 1981 года рождения. Причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.
Всего в «ДНР» за минувшие сутки ликвидировали 24 пожара, из которых 11 – загорание сухой растительности. Наибольшее число пожаров произошло в Донецке – 4, еще 3 пожара – в Макеевке, по 1 – в Снежном, Торезе, Новоазовске и Амвросиевке.



Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, погибли, многоэтажка
 
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