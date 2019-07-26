В Макеевке на шахте пострадала горнорабочая

26.07.2019 19:57

Во временно оккупированной Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадала горнорабочая. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Макеевке из-за отсутствия работы и тяжелого материального положения женщины вынуждены идти работать в шахту. Так, накануне 25 июля 2019 года, на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадала горнорабочая 1984 года рождения.

Женщине оказали первичную помощь в поверхностном здравпункте, а затем госпитализировали.