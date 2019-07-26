Жителям ОРДЛО выдают российские паспорта с незарегистрированным кодом

26.07.2019 14:36

Жителям ОРДЛО Российская Федерация выдает паспорта со специально придуманным новым кодом подразделения — 610−068, который не зарегистрирован.

Об этом пишет блогер Necro Mancer в своем Twitter, передает donpress.com.

«Выявить свежеиспеченных граждан РФ с ОРДЛО будет несложно, ведь специально для них добавили новый код подразделения, которого еще даже нет в справочниках УФМС РФ», — отметил блогер.

Как отмечается, что вскоре жители ОРДЛО с паспортами РФ с данной записью могут столкнуться с фактом их недействительности.

Уже сейчас в странах ЕС рассматривается вопрос о запрете владельцам таких паспортов на въезд в Евросоюз.