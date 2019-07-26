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Жителям ОРДЛО выдают российские паспорта с незарегистрированным кодом
26.07.2019 14:36
Жителям ОРДЛО Российская Федерация выдает паспорта со специально придуманным новым кодом подразделения — 610−068, который не зарегистрирован.
Об этом пишет блогер Necro Mancer в своем Twitter, передает donpress.com.
«Выявить свежеиспеченных граждан РФ с ОРДЛО будет несложно, ведь специально для них добавили новый код подразделения, которого еще даже нет в справочниках УФМС РФ», — отметил блогер.
Как отмечается, что вскоре жители ОРДЛО с паспортами РФ с данной записью могут столкнуться с фактом их недействительности.
Уже сейчас в странах ЕС рассматривается вопрос о запрете владельцам таких паспортов на въезд в Евросоюз.
Теги: Россия, Донбасс, ЕС, паспорт, код, Евросоюз, ОРДЛО
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