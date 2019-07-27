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Актера в "ДНР" боевики сделали "грузом 200" и теперь скорбят - громкие подробности
В Сети "всплыла" история о ликвидации на Донбассе опасного боевика "ДНР" по кличке Актер. Его убили свои.
О смерти террориста Актера рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Террорист Актер был ликвидирован еще 20 декабря 2018 года, но известно об этом стало только сейчас. О печальной истории предателя рассказали в Сети его знакомые. "Сегодня нашему брату исполнилось бы 32 года. 20 декабря 2018 года наш брат погиб от рук своего однополчанина, друга, кума Марьенко Сергея", - сообщили боевики в сепаратистском паблике. Они уточнили, что другой "ДНРовец" застрелил его из ружья.
Примечательно, что, по данным подельников Актера, он активно помогал армии РФ в оккупации Донбасса. В частности, орудовал террорист в группировке "ДНР" на самых "горячих" точках - под Иловайском и Дебальцево. Настоящее имя Актера - Роман Романеня. Он родился в Днепропетровской области. До войны проживал в Авдеевке.
Теги: Донбасс, актер, убийство, ликвидация, ДНР, боевики, соцсети, РФ
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