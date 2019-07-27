«Лес привезли. Копают позицию…»: опубликованы свежие кадры укреплений НВФ

27.07.2019 21:29

Волонтеры благотворительного фонда «Повернись живим» поделились свежими кадрами позиций НВФ, сделанным при помощи беспилотника.

Ролик был опубликован странице организации в Facebook сегодня, 27 июля, передает donpress.com.

Место и дата съемки не указаны. На кадрах видно, что члены НВФ занимаются укреплением своих позиции на первой линии обороны, в частности сооружают места под новые огневые точки.

«Припадочним лес привезли. Копают позицию под АГС или миномет. — Направление? — От „кукушки“ влево 50, дальше — 30», — описал диалог с аэроразведчиком ветеран АТО, сотрудник фонда Андрей Рымарук.