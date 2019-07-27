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Архив - Донецкая область

Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль

27.07.2019 17:12
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Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль

В соцсетях появилась информация о настоящем месте гибели известного подполковника РФ Александра Кононова, которого на самом деле ликвидировали на Донбассе.

Подполковника спецназа ГРУ Генштаба РФ Александра Кононова ликвидировали на Донбассе, сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на страницу в Twitter Х***ый Москаль.

Примечательно, что, по документам, официальным местом его гибели считается Дагестан. В соцсети опубликовали фото российского наемника Кононова, а также его могилу.

"Герой России подполковник в/ч 92154 Кононов Александр Иванович по официальной версии погиб в Дагестане. Но на самом деле местом его смерти был Донбасс", - указано в сопроводительном тексте Также в СМИ была обнародована информация, что Александр Кононов был командующим спецподразделения на Донбассе, которое полностью состояло из офицеров РФ.



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, могила, Дагестан, ГРУ, соцсети, РФ
 
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