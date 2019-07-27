На дороге между Амвросиевкой и Харцызском произошло масштабное ДТП

27.07.2019 14:10

На дороге между временно оккупированными Амвросиевкой и Харцызском произошло масштабное ДТП в результате которого пострадали пять человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На автомобильной дороге из временно оккупированного Донецка в направлении временно неконтролируемого пункта пропуска «Успенка» на границе с РФ, на участке дороги между Амвросиевкой и Харцызском столкнулись автомобили «Фольксваген-Транспортер», осуществлявший обгон, и ВАЗ-21112, двигавшийся во встречном направлении.

В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира ВАЗа, а также два пассажира «Фольксвагена». Все они госпитализированы.