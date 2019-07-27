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Архив - Донецкая область

На дороге между Амвросиевкой и Харцызском произошло масштабное ДТП

27.07.2019 14:10
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На дороге между Амвросиевкой и Харцызском произошло масштабное ДТП

На дороге между временно оккупированными Амвросиевкой и Харцызском произошло масштабное ДТП в результате которого пострадали пять человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На автомобильной дороге из временно оккупированного Донецка в направлении временно неконтролируемого пункта пропуска «Успенка» на границе с РФ, на участке дороги между Амвросиевкой и Харцызском столкнулись автомобили «Фольксваген-Транспортер», осуществлявший обгон, и ВАЗ-21112, двигавшийся во встречном направлении.

В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира ВАЗа, а также два пассажира «Фольксвагена». Все они госпитализированы.



Теги: Донецк, Донбасс, Амвросиевка, Харцызск, авария, госпитализация, ДТП, пункт пропуска, пострадавшие, РФ
 
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