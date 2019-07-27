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Противник нарушил режим перемирия: ранен боец ВСУ
27.07.2019 12:09
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования не нарушали режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано», — сказано в сообщении.
При этом с начала текущих суток противник нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в результате получил ранения украинский военный.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» незаконные формирования совершили обстрел позиций ООС: неподалеку Крымского — из автоматического гранатомета.
Теги: Донбасс, обстрел, потери, ВСУ, НВФ, ООС
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