Противник нарушил режим перемирия: ранен боец ВСУ

27.07.2019 12:09

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования не нарушали режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано», — сказано в сообщении.

При этом с начала текущих суток противник нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в результате получил ранения украинский военный.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» незаконные формирования совершили обстрел позиций ООС: неподалеку Крымского — из автоматического гранатомета.