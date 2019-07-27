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Архив - Донецкая область

СБУ заблокировала незаконный автобусный рейс «ОРДЛО - Россия - Одесса»

27.07.2019 20:11
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СБУ заблокировала незаконный автобусный рейс «ОРДЛО - Россия - Одесса»

Служба безопасности Украины заблокировала противозаконный автобусный рейс из ОРДЛО в Одессу, который проходил через в Росиийскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает donpress.com.

По их информации, это автобусное сообщение было организовано на временно неподконтрольной территории Луганщины. Пересечение государственной границы с РФ осуществлялось через неконтролируемые украинской властью пункты.

Пассажирские перевозки осуществлялись в обоих направлениях, а «диспетчерами» автобусных рейсов являлись двое жителей Харькова. В ходе санкционированных обысков по месту проживания фигурантов правоохранители обнаружили документацию и прочие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

На текущий момент следователи СБУ объявили двоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Одесса, автобус, граница, рейс, блокировка, СБУ, ОРДЛО
 
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