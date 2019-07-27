Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто на «Гнутово»

27.07.2019 11:12

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 50 500 человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 12 310 человек и 1300 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 775 человек и 1680 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9070 человек и 1455 транспортных средств;

«Гнутово» — 5380 человек и 1200 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 995 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/50;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 10/50;

«Гнутово» — 20/20.