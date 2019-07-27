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В «ДНР» в копанке погибли мужчины
27.07.2019 13:48
Вблизи временно неподконтрольного украинскому правительству пос. Ольховка (Шахтерский район, Донецка обл.) погибли двое мужчин. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
«ЧС вследствие несчастного случая во время выполнения трудовых обязанностей. Шахтерский р-н, вблизи пос. Ольховка, недействующая горная выработка глубиной 30 м – гибель двух мужчин», – говорится в сообщении.
Горноспасатели 2 ГВГСО Чистяково (до переименования Торез) обследовали выработку, выявили на глубине 20 м и подняли на поверхность тела двух погибших мужчин 1971 г.р. и 1975 г.р.
В ходе обследования установлено, что уровень кислорода в выработке составляет 3,7 %.
Теги: Донбасс, копанка, погибли, мужчины, ДНР
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