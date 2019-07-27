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Архив - Донецкая область

В Макеевке упал остановочный павильон

27.07.2019 13:06
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В Макеевке упал остановочный павильон

Во временно неподконтрольной украинскому правительстве Макеевке (Донецкая обл.) упал остановочный павильон. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
Отмечается, что ЧП произошло на ул. Репина. Остановочный павильон был сбит машиной.
«Кратко о том, как гоняют у нас фуры», – написал Даниил.
При этом один из пользователей высказал предположение, что это мог быть просто демонтаж. «Бред... Видно, резаком срезали...», – предположил Алексей.
Однако с ним не согласны другие комментаторы.
Евгений: «Я был там, рядом проходил еще до того как ленточки повесили: никакого следа от резака там нет! А гнилая труба есть»;
Виктория: «Да что все пишут, «фура»? Никакая не фура, а грузовичок ,типа грузовой ГАЗели. Снес и смылся»;
Виктория: «У мужа сотрудница с работы мимо проходила практически в тот эпичный момент, когда фура этот ядерный гриб зацепила».
Также пользователи сообщают, что во время падения остановки никто не пострадал.
Евгений: «Она походу гнилая была! Хорошо что сейчас упала и никого не зацепила»;
Марина: «Слава Богу, что никто не пострадал».



Теги: Донбасс, Макеевка, остановка
 
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