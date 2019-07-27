В Мариуполе иномарка столкнулась с трамваем

27.07.2019 22:18

Сегодня, 27 июля, около 15.00 в Мариуполе на пересечении по. Металлургов и бул. Шевченко произошло ДТП.

Об этом сообщают очевидцы аварии, пишет 0629.

Здесь столкнулись иномарка и трамвай.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

На месте работали сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия.