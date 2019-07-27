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Архив - Донецкая область

В Мариуполе иномарка столкнулась с трамваем

27.07.2019 22:18
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В Мариуполе иномарка столкнулась с трамваем

Сегодня, 27 июля, около 15.00 в Мариуполе на пересечении по. Металлургов и бул. Шевченко произошло ДТП.
Об этом сообщают очевидцы аварии, пишет 0629.
Здесь столкнулись иномарка и трамвай.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
На месте работали сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия.



Теги: Донбасс, Мариуполь, трамвай, иномарка, ДТП
 
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