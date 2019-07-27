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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду

27.07.2019 12:21
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В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду

В скором времени на оккупированном Донбассе будут пересмотрены тарифы на коммунальные услуги. Главари "Л/ДНР" скрывают эту информацию из опасений социального взрыва. Об ударе, который оккупанты готовят для жителей Донбасса, передает "Диалог.UA".
Россия окончательно "кинула" Донбасс. Финансирование "республик" сокращено до минимума, они переведены на "режим самофинансирования". Поскольку экономика региона за последние 5 лет уничтожена, ставленникам Кремля не остается ничего другого, как залезть в карманы простых граждан. Им стоит готовиться к еще большей нищете. "Из-за опасения вызвать социальную напряженность на оккупированной территории оккупационная администрация пытается скрыть тот факт, что в связи с существенным сокращением финансовой помощи со стороны РФ (...) в обоих "республиках" около месяца назад начался процесс пересмотра коммунальных тарифов для населения, действующих еще с 2014 года", - сообщил Машковец. Результатом такой махинации оккупантов может стать социальный взрыв. В ОРДЛО уже успели "прозреть" самые ярые поклонники "русского мира" - ставленников Кремля откровенно ненавидят.



Теги: Донбасс, УДАР, тарифы, ОРДЛО
 
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