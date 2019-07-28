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Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора
На Донбассе идет набор в новую частную армию. Она займется подавлением бунтов и террором несогласных. Внимание на занимательные слухи о новой ЧВК обратил известный Twitter-блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Слухи о ЧВК распускает российский наемник и вербовщик, пособник Гиркина - Стрелкова Михаил Полынков. Ссылаясь на экс-боевиков, он сообщил о наборе в "ДНР" новой частной армии с огромной для "республики" зарплатой в 50 000-100 000 российских рублей. "Формируется подразделение "разгонять" несанкционированные митинги и ликвидировать "преступные группировки". Иными словами: в "ДНР" создается военная структура для борьбы с народом этой "республики"", - сообщил пособник оккупанта. Он уточнил, что кремлевская ЧВК "Вагнер" тут совершенно не при чем. Это инициатива каких-то местных главарей "ДНР".
Стоит отметить, что на оккупированном Донбассе, уничтоженном "русским миром", растет недовольство населения. Кремлевским ставленникам там однозначно стоит опасаться бунтов и восстаний. И они вполне могут набирать "карманные" армии для защиты своих богатств и влияния. Тем не менее, Necro Mancer не верит слухам о создании новой ЧВК. "Занятная инфа, хотя и выглядит сомнительно. Зачем платить больше, если обычные полицаи вполне справятся?" - задал он резонный вопрос.
Теги: Донбасс, взрыв, армия, ДНР, боевики
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- В жилом доме в Шахтерске взорвалась граната: два человека пострадали08:50
- Ситуация на Донбассе: за сутки был ранен один украинский воин07:49
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