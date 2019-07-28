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Коммунист "ДНР" Айо "зажег" на площади в Донецке: было стыдно даже сепаратистам
Новые кадры с участием известного наемника "ДНР", коммуниста Бенеса Айо по кличке "Черный Ленин" насмешила соцсети.
Кадры с Айо обнародовал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
"ДНРовец" Айо снова "зажег". Он принял участие в акции в Донецке под названием "Путин, признай выбор Донбасса". На ней, помимо Айо, собрались несколько десятков ярых любителей "русского мира" с "челобитной" к Кремлю и просьбой забрать их к себе. На 6-м году оккупации эти люди все еще не осознали, что путинскому режиму на них плевать, а "республики" созданы лишь с одной целью - как рычаг давления на Киев. Айо стал звездой этого унылого мероприятия. Он с выпученными глазами так яростно и громко вещал о "антинародном антисоветском перевороте", "евро-американских империалистах" и "бандеровцах", что чуть не лопнул. Поклонники Путина, находившиеся рядом, явно чувствовали себя не в своей тарелке и стыдливо отводили глаза.
Теги: Донецк, Донбасс, коммунисты, Киев, Путин, акция, Ленин, наемник, ДНР, соцсети
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