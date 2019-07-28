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Архив - Донецкая область

На Донетчине прошли учения военных медиков. ВИДЕО

28.07.2019 22:19
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На Донетчине прошли учения военных медиков. ВИДЕО

В Донецкой области в зоне ООС прошли масштабные учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает donpress.com.

В оборонном ведомстве отметили, что передовые хирургические группы созданы на базе мобильных военных госпиталей, функционирующих в районе проведения ООС.

Целью учений является способность в максимально сжатые сроки развернуться на наиболее угрожаемых направлениях боевого столкновения для дальнейшей эвакуации раненых бойцов на расстоянии не менее 12 км от линии фронта и оказать квалифицированную медицинскую помощь.



Теги: Донбасс, Донецкая область, эвакуация, учения, хирург, бойцы, раненые, Минобороны, военные медики, ООС
 
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