На Донетчине прошли учения военных медиков. ВИДЕО

28.07.2019 22:19

В Донецкой области в зоне ООС прошли масштабные учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает donpress.com.

В оборонном ведомстве отметили, что передовые хирургические группы созданы на базе мобильных военных госпиталей, функционирующих в районе проведения ООС.

Целью учений является способность в максимально сжатые сроки развернуться на наиболее угрожаемых направлениях боевого столкновения для дальнейшей эвакуации раненых бойцов на расстоянии не менее 12 км от линии фронта и оказать квалифицированную медицинскую помощь.