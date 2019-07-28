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Архив - Донецкая область

Пушилин рассказал, сколько жителей ОРДО получили паспорта РФ

28.07.2019 13:10
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Пушилин рассказал, сколько жителей ОРДО получили паспорта РФ

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что более пяти тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области получили российские паспорта.

Об этом он сообщил в интервью так называемой «Парламентской газете», передает donpress.com.

По его словам, в «миграционную службу ДНР» обратились около 80 тысяч человек, которые. якобы хотят получить гражданство России.

По его словам, документы принимают в 33 пунктах.



Теги: Россия, Донбасс, документы, гражданство, паспорт, миграционная служба, ДНР, Пушилин, ОРДО, РФ
 
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