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«Руины готовы к съемкам фильма по мотивам Кинга»: горловчанин показал один из спальных районов Горловки. ВИДЕО

28.07.2019 18:08
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«Руины готовы к съемкам фильма по мотивам Кинга»: горловчанин показал один из спальных районов Горловки. ВИДЕО

Житель неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области известный, как Михаил Светлов на своем Ютуб канале опубликовал видеообзор одного из спальных районов города — 88 квартала.

По его словам, последний сюжет о жилмассиве он снимал год тому и за этот период квартал изменился не в лучшую сторону, передает donpress.com.

Состояние дорог заметно ухудшилось, закрытые почти с начала войны магазины по-прежнему выглядят пустыми и заброшенными:

«Помещение бывшего „Импульса“ по-прежнему пустует. „Авоська“ и „Аверс“ — в центре внимания. Покупателей — по пальцам одной руки… Много неработающих ларьков, магазинчиков… Некоторые давно разграблены. Кто бы мог предположить, что в Горловке будут нерентабельными продуктовые магазины?!! Это нонсенс! Руины на окраине квартала давно готовы к съемкам фильмов по мотивам Стивена Кинга. Местные жители их уже не замечают. Движение в этой части города неспешное, скорее „затухающее“».



Теги: Донбасс, война, Горловка, магазин, видео, фильм, руины
 
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