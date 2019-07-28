- «Руины готовы к съемкам фильма по мотивам Кинга»: горловчанин показал один из спальных районов Горловки. ВИДЕО18:08
- На Донбассе боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"16:11
- В Горловке при пожаре пострадали двое взрослых и один ребенок14:48
- В Донецке отмечают День крещения Руси: опубликовано фото богослужения14:31
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление13:51
- Пушилин рассказал, сколько жителей ОРДО получили паспорта РФ13:10
- Коммунист "ДНР" Айо "зажег" на площади в Донецке: было стыдно даже сепаратистам12:49
- Тракторист подорвался на мине: В ОБСЕ рассказали подробности11:11
- В ОРДО горел известный супермаркет: серьезные повреждения10:48
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора10:44
«Руины готовы к съемкам фильма по мотивам Кинга»: горловчанин показал один из спальных районов Горловки. ВИДЕО
Житель неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области известный, как Михаил Светлов на своем Ютуб канале опубликовал видеообзор одного из спальных районов города — 88 квартала.
По его словам, последний сюжет о жилмассиве он снимал год тому и за этот период квартал изменился не в лучшую сторону, передает donpress.com.
Состояние дорог заметно ухудшилось, закрытые почти с начала войны магазины по-прежнему выглядят пустыми и заброшенными:
«Помещение бывшего „Импульса“ по-прежнему пустует. „Авоська“ и „Аверс“ — в центре внимания. Покупателей — по пальцам одной руки… Много неработающих ларьков, магазинчиков… Некоторые давно разграблены. Кто бы мог предположить, что в Горловке будут нерентабельными продуктовые магазины?!! Это нонсенс! Руины на окраине квартала давно готовы к съемкам фильмов по мотивам Стивена Кинга. Местные жители их уже не замечают. Движение в этой части города неспешное, скорее „затухающее“».
Теги: Донбасс, война, Горловка, магазин, видео, фильм, руины
- Вот что натворили оккупанты. Горловчанин опубликовал жуткое видео поселка
- «Картинка вышла серая»: горловчанин снял на видео отдаленный район города
- "Повсталий степ" и другие: потрясающие ролики о ВСУ (ВИДЕО)
- "Россия пятый год ведет войну на Донбассе" - на росТВ скандал в прямом эфире из-за неудобной правды по Украине. ВИДЕО
- "Они боролись, чтоб мы победили", - потрясающий ролик в честь Героев Крут (ВИДЕО)
- Женщины Чапая обижали, а солдаты - обожали
- «Руины готовы к съемкам фильма по мотивам Кинга»: горловчанин показал один из спальных районов Горловки. ВИДЕО18:08
- На Донбассе боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"16:11
- В Горловке при пожаре пострадали двое взрослых и один ребенок14:48
- В Донецке отмечают День крещения Руси: опубликовано фото богослужения14:31
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление13:51
- Пушилин рассказал, сколько жителей ОРДО получили паспорта РФ13:10
- Коммунист "ДНР" Айо "зажег" на площади в Донецке: было стыдно даже сепаратистам12:49
- Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры на окраинах населенных пунктов12:29
- В Луганске подросток на авто влетел в столб12:12
- Тракторист подорвался на мине: В ОБСЕ рассказали подробности11:11
- «Руины готовы к съемкам фильма по мотивам Кинга»: горловчанин показал один из спальных районов Горловки. ВИДЕО18:08
- Премьер России Медведев прибыл в оккупированный Крым: МИД Украины выразило протест17:48
- СМИ: Ливия ракетами сбила два украинских Ил-76 - первые подробности17:32
- Власти Крыма заявили о готовности восстановить авиасообщение с Украиной 17:07
- Коллекторы отбирают у украинцев квартиры: кто в зоне риска16:50
- Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу 16:30
- На Донбассе боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"16:11
- Журналист призвал Украину срочно готовить армию для вторжения в Россию: ситуация быстро накаляется15:38
- Еще немного жары: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом15:11
- У Зеленского задумали большую реформу по "перекройке" Украины - громкие подробности14:55
- Финансовый гороскоп на август для всех знаков Зодиака: кому стоит приберечь финансы, а у кого неожиданная удача21:54
- Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы19:13
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка14:28
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины12:44
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора
- Донбассу конец: открылась правда о делах ставленников Кремля в "Л/ДНР" - народ в ярости готовится к расправе
- Полная оккупация Азовского моря: туристы показали, почему не стоит ехать в Кирилловку. ВИДЕО
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль