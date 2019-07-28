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С блокпоста боевиков «ДНР» под Горловкой двоих человек увезла «скорая»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на своих блокпостах вблизи линии разграничения создают для людей невыносимые условия. Люди вынуждены стоять в многочасовых очередях. Некоторые не выдерживают и вынуждены обращаться за медицинской помощью.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Так, накануне, 26 июля 2019 года, с блокпоста боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой два человека были госпитализированы.
Первым был мужчина 1949 года рождения. Сначала он был доставлен на носилках в пункт оказания помощи. У мужчины были явные признаки нарушения мозгового кровообращения. Ему оказали первую помощь, затем передали бригаде скорой помощи и госпитализировали.
Второй была женщина 1955 года рождения. Ей также оказали первую помощь, передали бригаде скорой помощи и госпитализировали.
Всего за сутки в пункты оказания помощи обратилось 349 человек, за медицинской помощью обратилось 15 человек.
Теги: Донбасс, Горловка, женщина, мужчина, госпитализация, блокпост, ДНР, боевики
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