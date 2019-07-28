Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны

28.07.2019 07:30

ЧП произошло поздним вечером 27 июля. О жертвах ничего не сообщается. Через несколько минут после хлопка место инцидента было взято под охрану.

Первыми о взрыве сообщили паблики сепаратистов. Стало известно, что все произошло между улицами Куприна и Клинической Донецка примерно в 23:20, сообщает "Диалог.UA".

После сильного хлопка было повреждено авто.

"Говорят, был громкий хлопок", - пишут сепаратисты. При этом о возможных пострадавших нет никакой информации. "Может кто-то из крупных боевиков пострадал, как-то засекречено все", "Кого-то своего видать пытались взорвать", "В ДНР никого давно не грохали", - комментируют кадры в Сети.