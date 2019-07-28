Тракторист подорвался на мине: В ОБСЕ рассказали подробности

28.07.2019 11:11

Мужчина получил ранения в результате подрыва, предположительно, на противотанковой мине возле Никишино (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, пишут Донецкие новости.

Отмечается, что 26 июля медицинский персонал больницы во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево сообщил СММ, что 19 июля к ним в больницу поступил мужчина (30–39 лет) с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, предположительно, противотанковой мины. 27 июля (вне отчетного периода) мужчина сообщил СММ по телефону, что во второй половине дня 19 июля он ехал на своем тракторе по грунтовой покрытой растительностью дороге возле неподконтрольного правительству Никишино, когда он услышал громкий взрыв. 23 июля в доме раненого мужчины в неподконтрольнойм правительству поселке Ольховатка члены патруля Миссии зафиксировали поврежденные колеса и шасси трактора, по оценке, вследствие подрыва, предположительно, на противотанковой мине (ТМ-62), а также видели неподалеку разобранные части трактора.

Друг мужчины, проживающий в том же доме, рассказал наблюдателям, что 19 июля он нашел пострадавшего лежащим на дороге с ранениями правой ноги и отвез его в больницу Енакиево.

Ранее в «ДНР» сообщили, что 19 июля на поле у временно неподконтрольного украинскому правительству села Круглик (Шахтерский район, Донецкая обл.) во время проведения сельхозработ трактор наехал на взрывоопасный предмет. Пострадал водитель трактора, 1978 г.р. Ему оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался.