В многоэтажке в Мариуполе прогремел взрыв

28.07.2019 20:43

Вчера, 27 июля в Центральном районе в однокомнатной квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Ф. Орлика взорвался неизвестный предмет.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Информация о происшествии поступила спасателям в 11:40.

В результате взрыва был поврежден оконный блок квартиры и входные двери. Строительные конструкции жилого дома не пострадали. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

От Главного управления привлекалось 13 человек личного состава и 4 единицы техники.