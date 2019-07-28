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Архив - Донецкая область

В многоэтажке в Мариуполе прогремел взрыв

28.07.2019 20:43
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В многоэтажке в Мариуполе прогремел взрыв

Вчера, 27 июля в Центральном районе в однокомнатной квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Ф. Орлика взорвался неизвестный предмет.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.
Информация о происшествии поступила спасателям в 11:40.
В результате взрыва был поврежден оконный блок квартиры и входные двери. Строительные конструкции жилого дома не пострадали. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
От Главного управления привлекалось 13 человек личного состава и 4 единицы техники.



Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, квартира
 
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