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В ОРДО горел известный супермаркет: серьезные повреждения
28.07.2019 10:48
28 июля в неподконтрольном Украине городе Снежное Донецкой области по улице Советская в «ООО 1-й Республиканский супермаркет» возник пожар. Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», пишт ДонПресс.
В «ведомстве» отметили, что пожаром уничтожено: 2 кассовых бокса, 2 стула; повреждено: потолок на площади 2 м2, закопчены стены на площади 680 м2 и продукты питания в торговом зале. Причина пожара устанавливается.
Теги: Донбасс, Снежное, пожар, супермаркет, ОРДО
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- С блокпоста боевиков «ДНР» под Горловкой двоих человек увезла «скорая»09:08
- В жилом доме в Шахтерске взорвалась граната: два человека пострадали08:50
- Ситуация на Донбассе: за сутки был ранен один украинский воин07:49
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны07:30
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