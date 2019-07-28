В ОРДО назвали лучший ресторан «республики»

28.07.2019 20:22

Так называемый «минпромторг ДНР» сообщил, что победителем конкурса «лучший ресторан ДНР» стал «Paradise».

Об этом сообщили подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Представители ОРДО отметили, что в номинации «Лучший ресторан ДНР» третье место присудили ресторану отеля «Донбасс Палас», второе — ресторану «Адачи». Победителем в данной номинации стал ресторан «Paradise». При этом в номинации «Лучшее детское заведение общественного питания ДНР» третье место получило кафе «Арлекин», второе место — кафе «Базилик», первое — кафе «Bar Bosko».