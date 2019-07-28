В районе н.п. Никишино мужчина подорвался на противотанковой мине

28.07.2019 20:58

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют дороги противотанковыми минами. В результате от взрывов страдают мирные жители.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«26 июля медицинский персонал больницы в н. п. Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км к северо-востоку от Донецка) сообщил СММ, что 19 июля к ним в больницу поступил мужчина (30–39 лет) с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, предположительно, противотанковой мины. 27 июля (вне отчетного периода) мужчина сообщил СММ по телефону, что во второй половине дня 19 июля он ехал на своем тракторе по грунтовой покрытой растительностью дороге возле н. п. Никишино (неподконтрольный правительству, 60 км к северо-востоку от Донецка), когда он услышал громкий взрыв. 23 июля в доме раненого мужчины в н. п. Ольховатка (неподконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля Миссии зафиксировали поврежденные колеса и шасси трактора, по оценке, вследствие подрыва, предположительно, на противотанковой мине (ТМ-62), а также видели неподалеку разобранные части трактора. Друг мужчины, проживающий в том же доме, рассказал наблюдателям, что 19 июля он нашел пострадавшего лежащим на дороге с ранениями правой ноги и отвез его в больницу Енакиево».