В жилом доме в Шахтерске взорвалась граната: два человека пострадали

28.07.2019 08:50

В неподконтрольном украинской власти Шахтерске Донецкой области в одном из жилых домов взорвалась граната.

Такая информация появилась в местной группе в соцсети «Одноклассники», передает donpress.com.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 27 июля. В жилом доме по улице Ленина взорвалась боевая граната. В результате пострадали два человека, один из которых — госпитализирован.

«Сегодня в Шахтерске по улице Ленина в жилом доме произошел взрыв боевой гранаты, пострадали двое жителей города. Одному из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, второму — в травматологии», — сказано в публикации.