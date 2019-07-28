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В жилом доме в Шахтерске взорвалась граната: два человека пострадали
28.07.2019 08:50
В неподконтрольном украинской власти Шахтерске Донецкой области в одном из жилых домов взорвалась граната.
Такая информация появилась в местной группе в соцсети «Одноклассники», передает donpress.com.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 27 июля. В жилом доме по улице Ленина взорвалась боевая граната. В результате пострадали два человека, один из которых — госпитализирован.
«Сегодня в Шахтерске по улице Ленина в жилом доме произошел взрыв боевой гранаты, пострадали двое жителей города. Одному из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, второму — в травматологии», — сказано в публикации.
Теги: Донбасс, Донецкая область, дом, Шахтерск, взрыв, граната, госпитализация, соцсети, пострадавшие
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