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ВСУ ликвидировали под Горловкой предателя "Клина": опасный боевик стал "грузом 200"
28.07.2019 18:50
Под Горловкой еще 18 апреля был ликвидирован террорист "ДНР" по кличке "Клин". О смерти наемника раскопал информацию известный Twitter-блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Террорист "ДНР" "Клин" простился с жизнью еще 18 апреля нынешнего года. По данным Necro Mancer, погиб он в районе Горловки, там же и похоронен. Это один из самых "горячих" участков на фронте. Исходя из этого, скорее всего, боевик был ликвидирован в бою. "Не стало "Клина"... Только вчера получил от него привет… Как прощание… Начинал он с "Бесом" (главарь боевиков Горловки Игорь Безлер - ред.). На днях должен был идти в отпуск. Не пустили", - сообщил в Сети его подельник.
Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, ВСУ
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