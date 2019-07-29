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Главари «ДНР» считают, что жителям «республики» не хватает «культурных площадок»
Главари «ДНР», а точнее «министр культуры ДНР» заявил, что жителям «республики» не хватает «театральных площадок» для удовлетворения культурных запросов. Подобные заявления возмутили жителей временно оккупированных территорий.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В «министерстве культуры ДНР» сделали шокирующее заявление – оказывается, жителям временно оккупированных территорий Донецкой области критически не хватает «культурных площадок» для «новых постановок», так как «жители республики» испытывают сильную тягу к «театральному искусству». Из этих соображений оккупационные «власти» решили передать здание Донецкого промышленно-экономического колледжа на баланс министерства культуры для создания в нем театра.
Жители временно оккупированных территорий возмущены подобными высказываниями. Вот что люди пишут в соцсетях:
«Боже, какой бред несется со всех сторон. Управленцы. У вас что, вообще мозги поехали с этими веселухами? Единственно что в ваших руках является плюсом — это админ. ресурс, бюджет. организиции, которые под страхом увольнения организовывают массовку для фото отчета, а так люди бы на ваши зехеры давно уже начхали»,
«Здание промышленно-экономического колледжа под театральную площадку. Боже! Какие все культурные будут на паперти»,
«Ну просто воспринимается это всё, как издевательство… нам не хватает театральных площадей ???? какое заблуждение, нам не хватает МИРА, и средств к существованию, когда это будет, тогда можно будет и петь и плясать… Спускайтесь на землю… у нас война к сожалению .....!!!».
Теги: Донбасс, министр, колледж, театр, бюджет, культура, ДНР, соцсети
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